Manono, capitale du lithium congolais, bientôt principauté du clan Kabila

Après 22 ans de règne sur le Congo-K, la famille Kabila doit s'inventer un avenir. Ayant abandonné le trône présidentiel à Félix Tshisekedi en janvier, le clan travaille depuis deux mois à se replier sur sa province d'origine, le Tanganyika, dans l'est du Congo-K, et plus précisément sur la ville de Manono devenue, ces dernières années, l'épicentre africain de l'exploration du lithium. [...]