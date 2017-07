Gazoduc transsaharien : un enjeu de pouvoir

Le projet de gazoduc transsaharien pour approvisionner l'Union européenne (UE) en gaz nigérian et algérien (30 milliards de mètres cubes par an) connaît de nombreux retards depuis le début des discussions en 2001. Le Trans-Saharan Gas Pipeline (TSGP) est non [...]