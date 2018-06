Abdelmoumen Ould Kaddour (Sonatrach), l'un des deux les deux vrais pilotes de la réforme en cours. ©Reuters

Un vent nouveau souffle dans la haute administration pétrolière algérienne : sous l'impulsion de ses nouveaux dirigeants, la quasi-totalité des litiges et arbitrages qui opposaient l'Algérie aux majors ont été réglés, et des extensions et nouveaux contrats ont été signés [...]