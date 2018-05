[Enquête vidéo] Les ambassades africaines à Paris assiégées par les opposants, les créanciers et les juges

Plus que jamais capitale de l'Afrique en Europe, Paris abrite les ambassades africaines les plus chahutées du monde. Opposants africains, créanciers et juges cognent aux portes de magnifiques hôtels particuliers dont les dirigeants usent et abusent de leur statut d'immunité diplomatique. [...]