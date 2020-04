Blocs d'Exxon, Chevron et BP : Félix Tshisekedi se fait berner par João Lourenço

En production depuis déjà plus de deux décennies, les permis 0 et 14 (Chevron), 15 (ExxonMobil) et plus récemment le 31 (BP) devraient rester dans les seules mains des Angolais alors que le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, tente d'obtenir [. [...]