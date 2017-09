Frenkel fait atterrir les avions à l'Est

Dotées d'une industrie vieillissante et d'équipements dépassés, l'Europe de l'Est et la Russie représentent une opportunité majeure pour les groupes aéronautiques. Beaucoup d'entre eux s'appuient sur les réseaux du Loyd's Aviation Group d'Aaron Frenkel. [...]