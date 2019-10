Pour doubler Doha, Riyad et Abou Dhabi abreuvent Idriss Déby de crédits

Nouveau terrain d'affrontement entre l'Arabie saoudite et les Emirats, d'une part, et le Qatar et la Turquie d'autre part, le Tchad tire parti de cette concurrence pour faire monter les enchères. Avantage Riyad. [...]