Huis clos sur le méga-champ de Jubilee

Après un an passé à batailler avec le gouvernement ghanéen, ExxonMobil a finalement renoncé à racheter, pour 4 milliards $, les actifs de Kosmos Energy, et notamment ses parts dans le méga-champ de Jubilee. Les fonds Blackstone et Warburg Pincus, [...]