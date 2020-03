Orange Africa, encore loin de l'eldorado promis par Stéphane Richard

Les résultats 2018 d'Orange Africa, société logée dans l'entité Orange Middle East and Africa de l'opérateur télécoms historique, restent en demi-teinte : la société a perdu plus de 800 000 abonnés dans le mobile et réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros, en deçà de l'objectif des 7 milliards d'euros. [...]