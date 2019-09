Naina Andriantsitohaina, un héritier prudent en politique

Entrepreneur moderne, né en 1963 et aimant circuler à moto dans Antananarivo, Naina Andriantsitohaina a pris en 2009 la suite de son père, Jean-Charles Andriantsitohaina, comme président du groupe familial éponyme. ll est aujourd'hui à la tête de sociétés de secteurs variés - l'imprimerie (NIAG), les produits chimiques (Prochimad), la banque (BMOI) et la presse (Ultima Media), entouré de membres de sa famille et de collaborateurs de longue date. [...]