Les chères dépenses en lobbying de Facebook et Amazon à Bruxelles

Pour leurs affaires publiques européennes, Facebook et Amazon ont respectivement dépensé plus de 3,5 millions et 1,7 million d'euros en 2018 et multiplié les rencontres avec l'exécutif. Ce lobbying passe également par un renforcement des équipes et une augmentation des dépenses à Paris. [...]