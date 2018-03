L'empire djiboutien de Touchroad va-t-il s'écrouler ?

Arrivé en fanfare à Djibouti en 2014, le patron du Touchroad International Holdings Group de Shanghai, He Liehui, multiplie les déconvenues et les promesses non tenues. Une déconfiture qui menace son idylle avec l'administration du président Ismaïl Omar Guelleh (IOG), [...]