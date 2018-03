La légion étrangère de Ravalomanana

D'autant plus séduit par les méthodes de gestion anglo-saxonnes qu'il a longtemps été mal à l'aise en français, le président Marc Ravalomanana s'est entouré d'un véritable aréopage de conseillers et consultants étrangers, surtout allemands, norvégiens et nord-américains. D'ailleurs, les deux [...]