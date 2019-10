LIA, LPTIC… L'étau se resserre autour de Gergab

Les temps sont durs pour Faysel Gergab, cible d'une enquête financière à Malte et mis à l'écart par son propre camp ! Nommé à la tête du groupe public de télécoms LPTIC par l'exécutif de l'Est et membre influent de [. [...]