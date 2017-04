Le clan Ghannouchi se rappelle au bon souvenir de Londres

Donald Trump

Rached Ghannouchi

Ennahda

Burson-Marsteller

Chatham House

Intissar Kheriji

Jasmine center for Research

Fondation Jasmine

Moadh Kheriji

Islamic Relief

Bara Kheriji

Awakening Worldwide

Wassim Malak

Sharif Hassan al-Banna

Frères musulmans

Soumaya Kheriji

School of Oriental and African Studies

Rafik Abdessalem

Rafik Bouchlaka

Centre for Strategic and Diplomatic Studies

Yusra Kheriji

Tobias Ellwood

Crispin Blunt

London School of Economics

Toby Dodge

Sous Trump, Ghannouchi inaudible à Washington

Abdel Fattah al-Sissi

Barack Obama

Walid Pharès

Center for the Study of Islam and Democracy