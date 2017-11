Dark pools, prochaine bulle financière

Le sommet du G20 à Londres s'est conclu le 2 avril sur un incontestable succès politique, mais les chefs d'Etat et de gouvernement ont "oublié" sous la table de négociation quelques grenades dégoupillées. Au-delà de la cohésion affichée, les mécanismes techniques à l'origine de l'effondrement du système financier n'ont été que superficiellement et partiellement mis en cause. Explications. Trous no [...]