Le risque d'effondrement bancaire stresse Washington

Après le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, c'est au tour de l'administration Obama de craindre l'effondrement du secteur bancaire tunisien et de placer la Banque centrale de Tunisie (BCT) sous surveillance. Après quatre années de hiatus, l'Office of [. [...]