Pourquoi Béji Caïd Essebsi penche pour le scénario dynastique

Beji Caid Essebsi (BCE) est de plus en plus tenté d'arbitrer en faveur de son fils Hafedh Caid Essebsi dans la bataille qui met aux prises ce dernier et le secrétaire général de Nidaa Tounes, Mohsen Marzouk, pour le contrôle [...]