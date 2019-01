Misrata enterre la hache de guerre avec Haftar

Autrefois noyau dur de la coalition Al Fajr Libya contrôlant l'ouest de la Libye, la cité-Etat de Misrata offre un soutien de plus en plus visible à son ex-adversaire, Khalifa Haftar, le général en chef de l'armée de l'Est. Selon nos [...]