Plusieurs spécialistes de l'énergie solaire, comme Scatec et Engie, étudient l'appel d'offres émis fin décembre par l'Algérie. Mais le cahier des charges est manquant. Et le ministère de la transition énergétique ne fait pas le poids face à celui de l'énergie et, surtout, à Sonatrach et Sonelgaz. [...] (516 mots)

