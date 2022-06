Fusion Veolia-Suez : avec l'OPA sur Lydec, la CDG et RMA Watanya tentés de quitter le tour de table span >

La régie d'eau et d'électricité de Casablanca Lydec fait l'objet d'une offre publique d'achat dans le cadre de la fusion entre Suez et Veolia, puis rejoindra le "nouveau Suez" contrôlé par Meridiam et GIP. Les actionnaires marocains, CDG et RMA Watanya, pourraient en profiter pour céder leurs parts. [...]