Pendant que la négociation de Mohammed VI piétine, Erdogan sauve Sarraj et renforce son dispositif militaire

Réunis au Maroc les 6 et 7 septembre par le souverain, les émissaires de l'Est et de l'Ouest libyen n'ont pas réussi à s'entendre sur le remplacement du gouvernement d'union nationale. Celui-ci a été repêché par Ankara, qui privilégie une solution militaire. [...]