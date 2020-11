Loin du conclave doré de Tunis, Sarraj et Haftar négocient leur cessez-le-feu à Syrte

Les militaires de l'ouest et de l'est libyen doivent préciser les modalités du cessez-le-feu permanent signé à Genève le 23 octobre. Mais le diable est dans les détails, et aucune des deux parties ne veut se retirer de l'axe Syrte-Joufra. [...]