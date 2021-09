Contrôle des changes : premières convocations en vue dans l'enquête contre Maersk et Tahar Latrous

La justice tunisienne s'apprête à interroger plusieurs cadres et ex-salariés de Maersk qu'elle soupçonne d'avoir aidé l'homme d'affaires et client de la société, Tahar Latrous, à sortir des devises du pays, et ce malgré le contrôle des changes en vigueur. [...]