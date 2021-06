Comment De Beers se sert de la lutte anti-Covid pour faire sa pub

En offrant des diamants au personnel soignant botswanais, le géant De Beers fait d'une pierre deux coups : soigner son image dans le pays le plus important pour ses opérations et amadouer le gouvernement du président Masisi, avec qui il négocie depuis plus d'un an le renouvellement de son contrat d'opération. [...]