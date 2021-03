Autoroute Accra-Tema : Mota-Engil s'affranchit de ses ex-partenaires et signe seul le contrat

Après la décision du Ghana d'annuler le contrat en partenariat public-privé pour l'autoroute entre Accra et Tema, qui avait pourtant été confié à Mota-Engil et à ses anciens associés franco-sud-africains (Egis, Stoa Infra & Energy, et AIIM), le géant portugais de la construction a signé seul un contrat avec les autorités ghanéennes. [...]