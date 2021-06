Décès d'Hamed Bakayoko : comment sa veuve Yolande gère l'héritage

Objet de toutes les attentions, non seulement des dirigeants ivoiriens mais, plus largement, des VIP de la sous-région, Yolande Tanoh-Bakayoko travaille à consolider la nébuleuse d'investissements menés par son époux en Côte d'Ivoire et en Europe. [...]