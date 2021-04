Isolé politiquement, Alassane Ouattara va-t-il se bunkeriser diplomatiquement ?

La détermination du président ivoirien à briguer, contre vents et marées, un troisième mandat le 31 octobre crispe de plus en plus la communauté internationale. Parallèlement, le traitement infligé à l'ancien chef d'Etat Laurent Gbagbo provoque l'ire de plusieurs capitales ouest-africaines. [...]