Les généraux tchadiens dédaignent les équipementiers de l'Est

Les équipements lourds de l'armée tchadienne, achetés pour l'essentiel dans les pays de l'ex-bloc de l'Est, ont été durement affectés par les combats contre le FACT. Jusqu'ici dépendant de ses fournisseurs ukrainiens et russes, le Conseil militaire de transition veut moderniser son arsenal et mettre fin aux réseaux d'approvisionnement établis sous le règne d'Idriss Déby. [...]