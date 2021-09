D'ici à 2025, les stocks et surplus de l'armée française devraient de plus en plus bénéficier aux Etats côtiers du golfe de Guinée, qui font face à l'expansion de groupes armés en provenance du Sahel. Pendant ce temps, les Etats du Sahel, Tchad en tête, renâclent de plus en plus à recevoir des équipement de seconde main, et réclament du matériel sophistiqué et de la formation de pointe. [...] (602 mots)