ONU, Cedeao, Mali : au cœur de la diplomatie d'influence d'Akufo-Addo

Président en exercice de la Cedeao, Nana Akufo-Addo est, depuis plus d'un an, au centre des crises régionales. Pour superviser ces dossiers brûlants, et à quelques mois de l'entrée d'Accra au conseil de sécurité de l'ONU, le chef de l'Etat ghanéen, lui-même ancien ministre des affaires étrangères, s'appuie sur un carré de fidèles et sur son vaste réseau diplomatique. [...]