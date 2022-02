Comment Mélenchon veut attaquer Macron sur son flanc africain span >

A un an et demi de l'élection présidentielle de 2022, à laquelle il s'est d'ores et déjà déclaré candidat, Jean-Luc Mélenchon multiplie les sorties africaines et les critiques envers la politique d'Emmanuel Macron sur le continent. [...]