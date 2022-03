Guerre de sérail autour des grandes oreilles d'Ali Bongo

Alors que les tensions de plus en plus vives au sein de la famille Bongo ont débordé ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, un autre bras de fer aux conséquences plus lourdes se joue dans les couloirs de la présidence. L'enjeu ? Le contrôle des capacités d'interceptions téléphonique et électronique du Gabon, pour l'heure entièrement dédiées à servir les intérêts personnels d'Ali Bongo. [...] (1267 mots)