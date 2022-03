A l'épreuve de la crise de Cabo Delgado, comment l'Angolais Jorge Cardoso dirige l'organe sécuritaire de la SADC span >

Parmi toutes les directions de la Communauté de développement d'Afrique australe, celle chargée des questions de politique, défense et sécurité régionale demeure de loin la plus stratégique. Menée par l'Angolais Jorge Cardoso, elle doit s'accommoder des humeurs changeantes des présidents tournants de l'organisation régionale, à l'heure où une réponse militaire de la SADC est de plus en plus attendue dans le Cabo Delgado mozambicain. [...]