Depuis le massacre de Marikana, dans la ceinture de platine, en 2012, le National Union of Mineworkers (NUM) n'a cessé de perdre du terrain face à son rival, l'Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU). Pour ne pas disparaître, sa nouvelle direction prône un rapprochement et préfère se tenir éloignée des affaires politiques. [...] (658 mots)

