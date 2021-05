Enquête RWANDA RDC GRANDS LACS

Kinshasa veut reprendre le contrôle du coltan face à Kigali

Lassée de voir le coltan des mines des Kivus et du Tanganyika transformé et réexporté par les pays voisins, au premier rang desquels le Rwanda, la RDC travaille à monter des usines de transformation et des fonderies pour traiter le minerai sur place. Une initiative qui intervient alors qu'un rapprochement est en cours entre Kinshasa et Kigali. [...] (1383 mots)