Les rois de la high-tech se disputent les mines du Katanga span >

Composants essentiels des batteries, véhicules électriques et autres objets électroniques, le cobalt et le lithium du Congo-K font l'objet d'une guerre non déclarée entre les fabricants chinois et américains de ces équipements. Si les groupes chinois opèrent une véritable razzia [. [...]