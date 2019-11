Qui va construire la base militaire américaine de Kainji ?

La livraison par Washington de douze avions d'attaque au sol A-29 Super Tucano au Nigeria va s'accompagner d'une extension de la base aérienne de Kainji, située à New Bussa, dans l'Etat de Niger. L'US Army Corps of Engineers prévoit d'investir entre 25 et 100 millions de dollars pour permettre à cet aérodrome d'accueillir ces appareils et de futures opérations américaines. [...]