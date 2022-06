Comment Perenco gère la crise au terminal pétrolier du Cap Lopez span >

Opéré depuis décembre par le groupe franco-britannique, le principal point d'exportation pétrolier du Gabon a connu une fuite de plus de 50 000 m3 de brut. Perenco et les autorités sont fortement critiqués pour leur peu d'empressement à faire la lumière sur cet accident et ses conséquences sociales, environnementales et économiques, qui a mis à l'arrêt une infrastructure clef du pays. [...]