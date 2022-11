Le poker africain du magnat Robert Friedland span >

De Singapour à Monrovia, en passant par New York et Conakry, le tycoon américano-canadien Robert Friedland s'est imposé comme l'une des figures les plus flamboyantes du secteur minier mondial. Bien ancré en RDC, il manœuvre en coulisses à Conakry et Monrovia pour étendre son empire en Afrique de l'ouest. [...]