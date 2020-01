NESA, SIA, DarkMatter, BeamTrail : le second big bang des interceptions émiraties

En moins d'un an, le domaine du renseignement technique et des interceptions (SIGINT) d'Abou Dhabi a été totalement réorganisé, en séparant offensif et défensif. Entraînant dans son sillage la refonte de tout le secteur privé qui l'accompagnait. [...]