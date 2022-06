Malgré les échecs avec Vale au Mozambique et Total en Ouganda, CIS rebondit sur le continent span >

Grand Tortue, In Salah, In Amenas... Bien qu'elle accuse le coup des marchés perdus en Afrique de l'Est, la firme marseillaise Catering International & Services parvient à jouer les prolongations dans la région du Sahel et décroche un méga-contrat avec BP-Sonatrach en Algérie. [...]