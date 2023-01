Détenu par le japonais Sumitomo et le coréen Komir, le groupe minier et industriel Ambatovy veut davantage profiter de la forte hausse des cours mondiaux du nickel et du cobalt. Avec l'épuisement de son minerai à haute teneur, il envisage d'investir pour faire évoluer ses processus industriels et rénover son pipeline minier. [...] (382 mots)

Lecture 2 minutes