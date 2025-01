L'Événement | Afrique du Sud

Pretoria s'impose dans le plan de restructuration d'Anglo American

Artisans de l'échec de l'OPA de BHP sur Anglo American, le ministère des mines de Gwede Mantashe et les syndicats NUM et AMCU veulent peser davantage sur la stratégie sud-africaine du groupe minier. Celui-ci confirme de son côté des plans de licenciement et la revente d'Amplats et De Beers.