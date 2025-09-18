Votre compte a bien été créé.
Afrique du Sud
Le patron du "Mail & Guardian" boude deux investisseurs et mise tout sur Google

Hoosain Karjieker, le directeur général du journal sud-africain "Mail & Guardian", a récemment été approché par de potentiels investisseurs sud-africain et indien. Mais il préfère compter sur l'aide financière du géant Google pour éviter la disparition de son titre. [...]
Business

