Les conditions de développement du second FLNG de la major italienne dans les eaux mozambicaines s'avèrent commercialement bien moins favorables que celles du premier projet, lancé en 2022. Le gouvernement, lui, sort grand gagnant de cette opération.
Depuis cinq mois et l'arrivée au pouvoir du nouveau chef de l'État mozambicain, les majors pétrolières ont pris l'habitude de travailler avec des cadres proches du président, au détriment du ministère de l'énergie.
La major française et l'américain ExxonMobil assistent impuissants au manque de coopération entre l'exécutif mozambicain et le Rwanda, son principal partenaire sécuritaire dans la province nordiste de Cabo Delgado.
Les firmes pétrolières texanes ont été déterminantes dans la validation par l'agence américaine de crédit d'un financement garantissant le développement du projet gazier Mozambique LNG dans la province de Cabo Delgado. La disponibilité effective des liquidités prendra toutefois du temps.