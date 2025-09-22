Votre compte a bien été créé.
Mozambique
Mozambique LNG : le poker menteur de TotalEnergies

Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, à Kuala Lumpur (Malaisie), le 16 juin 2025.
Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, à Kuala Lumpur (Malaisie), le 16 juin 2025. © Mohd Rasfan/AFP
La levée de la force majeure sur le projet gazier de la major pétrolière française à Cabo Delgado n'est plus qu'une question de semaines. L'entreprise ménage le suspense mais, sur le terrain, le travail des sous-traitants bat déjà son plein. [...]
Énergies

