Votre compte a bien été créé.
Madagascar
L'ultime coup de poker d'Andry Rajoelina

Le président malgache, Andry Rajoelina, à Paris, en France, le 5 octobre 2024.
Le président malgache, Andry Rajoelina, à Paris, en France, le 5 octobre 2024. © Ludovic Marin/Pool/EPA/MaxPPP
Alerte publiée le 06/10/25, à 14 h 30 - Très fragilisé par la vague de protestations en cours, le président malgache s'apprête à désigner son nouveau premier ministre. Dans le même temps, il vient d'arrêter le nom de sa nouvelle directrice de cabinet. Figure très active au sein des réseaux des diasporas africaines en France, elle sera notamment chargée de reprendre langue avec la jeunesse, à laquelle Andry Rajoelina doit s'adresser ce 8 octobre. [...]
Politique

