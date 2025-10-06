La nouvelle garde
Nigeria, Guinée-Bissau, Madagascar
Chaque mercredi, Africa Intelligence lève le voile sur les décideurs politiques et économiques de demain.
Fort de son appui chez les militaires, le patron du Sénat, Richard Ravalomanana, bénéficie également de toute la confiance du président Andry Rajoelina - alors même qu'il menace de l'éclipser sur la scène nationale.
L'ancien officier de gendarmerie Bruno Lemasson a pris les rênes de la Madagascar Security Academy, une société de formation professionnelle aux métiers de la sécurité fondée par le puissant homme d'affaires Mamy Ravatomanga.
Madagascar assumera pour la première fois la présidence de la SADC en août 2025, jusqu'à l'été suivant. L'occasion de tourner la page d'une relation conflictuelle entre Andry Rajoelina et l'organisation régionale.
Nommée par le président Andry Rajoelina et accréditée par les autorités américaines, l'ex-ministre Lantosoa Rakotomalala devra resserrer les relations commerciales entre les deux pays, au moment où Donald Trump retrouve la Maison blanche.
Sur ordre du chef de l'État, le chef d'état-major de l'armée de terre a ordonné la “consignation au cantonnement" de toutes les unités. Avec le mécontentement croissant au sein de la population, en raison du coût élevé de la vie, le président malgache craint le déclenchement d'une mutinerie.
