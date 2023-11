RDC

L'opposition à Paul Kagame veut se réunir à Kinshasa en présence de Félix Tshisekedi

Une réunion de 60 membres de partis politiques, d'organisations de la société civile et du monde académique rwandais était prévue début juillet et a été reportée. Une tentative d'unification des forces hostiles à Paul Kagame susceptible de dégrader un peu plus la relation entre Kinshasa et Kigali.