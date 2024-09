Afrique de l'Est

Hôtellerie : le bras de fer entre Accor et ses concurrents américains se poursuit dans la Corne

Ni le Covid-19 ni l'instabilité régionale n'ont, à ce stade, contrarié les projets des groupes hôteliers haut de gamme en Afrique de l'Est et dans la Corne. Les "Big Four" (Accor, Radisson, Hilton et Marriott) continuent leur prospection dans la région.