Les garde-côtes, une branche de l'armée sous influence milicienne et étrangère

Alors que les tentatives de traversée de la Méditerranée sont plus fréquentes depuis la fin du printemps et que l'Union européenne cherche à repousser ses instruments de contrôle des migrations toujours plus en amont de ses frontières, les garde-côtes libyens sont au centre de multiples influences, libyennes et étrangères. [...]